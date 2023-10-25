شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهندسين العرب يعقد اجتماعا طارئا لنصرة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اتحاد المهندسين العرب صباح اليوم اجتماعًا طارئًا لنصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، شاركت فيه هيئات المهندسين العربية عبر تقنية "زووم".

وأمانتك نقابة المهندسين المصرية، بأقوى العبارات المذابح والجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقائلة: "هذه المجازر يندى لها جبين الإنسانية، إذ بلغت حد قصف المستشفيات والمساجد والكنائس ما أسفر عن سقوط نحو أكثر من 5700 شهيد، بينهم أكثر من 2500 طفل و1100 سيدة ونحو أكثر من 15 ألف مصاب حتى الآن، بخلاف العالقين بين الموت والحياة تحت الأنقاض جراء القصف اليومي للمنازل".

وأكدت أن ما ترتكبه قوات العدو الصهيوني هي جرائم حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء الحروب، وانتهاك للمواثيق والقوانين الدولية، مشيرة إلى الدور التاريخي الذي لعبه اتحاد المهندسين العرب في دعم القضية الفلسطينية منذ تأسيسه، مؤكدة على ضرورة تكاتف النقابات المهنية العربية في تقديم كل وسائل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، مقترحًا البدء في تنسيق الجهود فيما بينها واتخاذ عدة خطوات تشمل إصدار بيان قوي يدين هذه الجرائم، ومطالبة الحكومات العربية باتخاذ كافة الإجراءات المشددة نحو إيقاف جرائم العدو الصهيوني تجاه أهالينا في فلسطين الحرة، ودعم الجهود المصرية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، مع سرعة التحرك وتنسيق الجهود لتجهيز قوافل إغاثة تحوي المستلزمات الضرورية، سواء طبية أو غذائية، أو غيرها للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

ودعت لعقد اجتماع طارئ لرؤساء الهيئات الهندسية العربية باتحاد المهندسين العرب تستضيفه نقابة المهندسين المصرية في أقرب وقت، ومخاطبة الاتحادات المهنية الهندسية الدولية الإقليمية لشرح ما يحدث من جرائم صهيونية في فلسطين، ومطالبتها بإدانة هذه الجرائم، وضرورة التأكيد على القرارات السابقة للنقابات والاتحادات المهنية العربية بوقف أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.