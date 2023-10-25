شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تشاورى عربى للتحضير للقمة العربية - الأفريقية المقبلة بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم عقد اجتماع تشاورى عربى على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية - الأفريقية الخامسة والمقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.

وصرح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة على أعمال القمة العربية - الأفريقية الخامسة، والإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل انجاح هذه القمة. وأكد السفير منزلاوي ، في تصريح له عقب الاجتماع ، أهمية الإعداد لهذه القمة في هذه الفترة الهامة .. مشيرا إلى أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الدول العربية ومع دولة الاستضافة السعودية لاتخاذ عدد من الخطوات لدعم مسيرة الشراكة العربية - الإفريقية وفتح مزيد من الآفاق لها.

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