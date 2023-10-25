الجامعة العربية تطلق حملة تبرعات بالدم لدعم سكان قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة الدول العربية حملة تبرع بالدم لدعم سكان قطاع غزة، بتوجيهات من الأمين العام أحمد أبو الغيط وبالتعاون مع وزارة الصحة السكان

ومن جانبها صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أنه بناءً على توجيهات الأمين العام، وفي إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ينظم قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية حملة للتبرع بالدم لموظفي الأمانة العامة اليوم الأربعاء الموافق 25/10/2023.

وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار حرص الأمانة العامة على دعم قطاع غزة، حيث يعاني القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقترفها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين العزل، مما أدى إلى استشهاد الآلاف وإصابة الآلاف.

كما أكدت السفيرة أن قطاع غزة يشهد لليوم التاسع عشر على التوالي حصارا إسرائيليا جائرا، حيث تم منع الامدادات الاغاثية والإنسانية للمدنيين وقطع الماء والكهرباء والوقود، مثمنة الدور الكبير لجمهورية مصر العربية لتأمين دخول المساعدات الى قطاع غزة عبر معبر رفح.

فيما دقت السفيرة ناقوس الخطر نتيجة انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة وتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، ومعاناة ما تبقى من المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الصحية الطبية الأساسية ومنها الدم ومشتقاته.

كما أكدت السفيرة أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل على دعم فلسطين والشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، وتتوصل بشكل مستمر مع وزارة الصحة بدولة فلسطين للتعرف على احتياجاتها الطارئة والعاجلة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والعمل على توفيرها بأسرع وقت.