تونسيون يقاطعون سلع الغرب ويطالبون بوقف تضليله الإعلامي حول الحرب في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - ولا تستهدف هذه الحملات السلع الإسرائيلية بشكل مباشر، على اعتبار أن تونس تمنع بشكل رسمي أي شكل للتعامل مع إسرائيل، وإنما تدعو إلى مقاطعة السلع الأمريكية والأوروبية الداعمة لإسرائيل بالإضافة إلى منتجات الشركات العالمية التي أعلنت أن مواردها ستذهب لدعم نشاط الجيش الإسرائيلي في إطار حربه على غزة.
عقاب اقتصادي
وأشار اللموشي إلى أن دور هذه الحملات يرتكز على نشر الوعي بين المستهلكين واطلاعهم على قائمة المنتوجات أو الشركات الداعمة لإسرائيل، والتي تذهب في النهاية مواردها لقتل الأطفال والنساء في فلسطين.
وأضاف: "هناك العديد من الشركات العالمية المعروفة والمتوغلة في العديد من دول العالم لا تخفي دعمها لإسرائيل، بل وتفاخر بأنها تخصص مداخيل قارة لها، ومعظمها أمريكية وأوروبية المنشأ".
وقال اللموشي إن حملة المقاطعة التي يقودها انطلقت كمبادرة فردية، ولكنها لاقت تفاعلا واسعا من التونسيين وحتى من خارج تونس، مشيرا إلى أن دائرة المقاطعة شملت السلع الإسرائيلية والغربية.
وترى الناشطة سندس الخذيري، أن مقاطعة المنتوجات الداعمة لإسرائيل هي "مقاومة موجعة ومكلفة ومؤثرة اقتصاديا".
ولفتت الخذيري إلى أن المسلمين يمثلون ربع سكان العالم، وأن الشركات الغربية الداعمة لإسرائيل تستفيد من طاقتهم الاستهلاكية الواسعة التي تغذي اقتصادهم، مشيرةً إلى أنه لا يجب الاستهانة بسلاح المقاطعة.
الفلسطينيون ليسوا أرقاما
وقال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ "الخليج 365"، إن حملات المقاطعة تستهدف النسيج الاقتصادي والصناعي للدول الغربية التي تدعم إسرائيل.
ويرى الرياحي أن هذه الحملات ليست الأولى التي يطلقها تونسيون في الداخل، ولكنها ستكون مفصلية هذه المرة، معتبرًا أن الفلسطينيين ليسوا أرقاما ولا يمكن السكوت عن تقتيلهم وتهجيرهم.
وشدد على أن حملات المقاطعة تحمل رسالة إلى دول العالم وخاصة منها دول الغرب حتى تفتح أعينها على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، والتي تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، وفقا لقوله.
وقال الرياحي إن حملات المقاطعة لا يجب أن تكون موسمية بل طويلة الأمد، مشيرا إلى أن مقاطعة السلع الغربية تصب أيضا في مصلحة الاقتصاد المحلي وتدعم النسيج الصناعي التونسي واليد العاملة التونسية.
تضليل إعلامي غربي
وقالت عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ريم سوودي، لـ "الخليج 365"، إن التغطية الإعلامية الغربية لما يجري في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، اتسمت بانحياز واضح ومفضوح للجانب الإسرائيلي على حساب الجانب الفلسطيني.
وأضافت: "هذه التغطية عكست غيابا كبيرا للحرفية والمهنية، لقد أضاع الإعلام الغربي ومن ورائه حكوماتهم بوصلة حقوق الإنسان والمبادئ العامة التي بني عليها العمل الصحفي، وأولها نشر الحقيقة".
ولاحظت سوودي أن عددا من وسائل الإعلام الغربية المعروفة اتجهت نحو تزييف الحقائق من خلال بث أخبار مضللة وغير صحيحة وحتى نشر فيديوهات وصور مفبركة، في ضرب واضح لأخلاقيات ومبادئ المهنة.
وأطلقت أكثر من 30 منظمة في تونس من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين لجنة وطنية لدعم القضية الفلسطينية، بهدف التعريف بهذه القضية في العالم.
وقالت: "أول خطوة قامت بها هذه اللجنة، هي بعث رسالة استنكار إلى تمثيلية الاتحاد الأوروبي بتونس احتجاجا على موقف الدول الأوروبية من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأكدت أن رسائل الاستنكار شملت تمثيلية جامعة الدول العربية والتمثيليات الدبلوماسية للجهات التي أبدت مساندتها لاسرائيل والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان على غرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان.