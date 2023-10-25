الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاشتباكات بحرية مع عناصر "حماس"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت اللقطات المنشورة قيام البحرية الإسرائيلية بتعقب المقاتلين الفلسطينيين في وسط البحر مقابل إحدى الشواطئ، حيث عملت على القضاء عليهم.

وكشفت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، تفاصيل تسلل مقاتليها إلى شواطئ زيكيم جنوبي عسقلان.

وأعلنت كتائب "القسام" في بيان لها، أن "قوة من الضفادع البشرية تمكنت من التسلل بحرا على شواطئ زيكيم جنوب عسقلان"، مشيرة إلى "اشتباكات مسلحة جرت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة".

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا "الاختراق البحري قد يكون الأكبر من جانب المقاومة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى"، والتي شهدت أيضًا تسلل مقاومين إلى شاطئ زيكيم شمال غرب القطاع".