وثيقة تكشف عن طلب بايدن اعتمادات مالية إضافية من الكونغرس تتضمن بندا خاصا بـ"تهجير الفلسطينيين"

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دبي - محمود عبدالرازق - جرى ذلك في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت أيضا إلى أن الطلب تضمن بندا خاصا بتمويل ما تم وصفه بـ"التهجير المحتمل للفلسطينيين".
20 أكتوبر, 05:52 GMT
وبحسب الوثيقة الخاصة بطلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن المبلغ الخاص بالهجرة ومساعدة اللاجئين يصل لـ3.4 مليار دولار، ويشمل ذلك اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن تلك المساعدات مرتبطة بالصراع الحالي في غزة.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المساعدات التي طلبتها إدارة بايدن ستتضمن دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما أشارت إلى أنها ستتضمن "تلبية الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الذين يفرون إلى البلدان المجاورة".
كما أشارت إلى أنه سيتم إنفاق جزء من تلك المساعدات للإنفاق على البنية التحتية الإنسانية التي تمكنهم من البقاء في الأماكن التي يلجأون إليها عبر حدود دول أخرى مجاورة خارج قطاع غزة.
18 أكتوبر, 08:29 GMT
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن"، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.