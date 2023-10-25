إعلام: إسرائيل تخسر يوميا في الحرب 246 مليون دولار وأجور جنود الاحتياط 2.5 مليار

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين إن الحرب على غزة ممتدة وستتضمن مناورة برية داخل القطاع، مضيفة أن رواتب 300 ألف جندي احتياط استدعاهم الجيش الإسرائيلي للمشاركة في الحرب على غزة، ستبلغ نحو 2.46 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أن تلك التكلفة الباهظة للحرب تعد جزءًا واحدًا من جملة نفقات ضخمة يتوقع أن تتكلفها ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، ناهيك عن تعويض المدنيين الإسرائيليين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" فجر السابع من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تخسر يوميا نحو 246 مليون دولار.

ويذكر أن إسرائيل قد خسرت في الأيام الخمسة الأولى من اندلاع الحرب على غزة نحو مليار دولار، وخسرت الأسهم الإسرائيلية نحو 20 مليار دولار، مع تراجع قيمة الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ العام 2014.

ويضاف إلى ذلك إجلاء 120 ألف إسرائيلي إلى مدينة إيلات، ومقتل نحو 1400 إسرائيلي، حتى الآن، وأسر 210 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة إيلات الإسرائيلية، جنوبي البلاد.

ونشر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، أكد من خلالها سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة إيلات على البحر الأحمر، مؤكدا أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة داخل مدينة إيلات، وتم إخطار الجبهة الداخلية بسماع دوي صافرات الإنذار في المدينة.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد الماضي، أن "مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، استوعبت ما يزيد على 60 ألف مستوطن، فضلا عن أن عدد سكانها الأصليين الذين تخطوا الـ 50 ألفا، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى".

أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.