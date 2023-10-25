إعلام: إسرائيل تخسر يوميا في الحرب 246 مليون دولار وأجور جنود الاحتياط 2.5 مليار

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وأوضحت الصحيفة أن تلك التكلفة الباهظة للحرب تعد جزءًا واحدًا من جملة نفقات ضخمة يتوقع أن تتكلفها ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، ناهيك عن تعويض المدنيين الإسرائيليين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" فجر السابع من الشهر الجاري.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تخسر يوميا نحو 246 مليون دولار.
ويضاف إلى ذلك إجلاء 120 ألف إسرائيلي إلى مدينة إيلات، ومقتل نحو 1400 إسرائيلي، حتى الآن، وأسر 210 آخرين.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة إيلات الإسرائيلية، جنوبي البلاد.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد الماضي، أن "مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، استوعبت ما يزيد على 60 ألف مستوطن، فضلا عن أن عدد سكانها الأصليين الذين تخطوا الـ 50 ألفا، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
© Gulf 365إنفوجراف | خسائر تكبدتها إسرائيل بسبب "طوفان الأقصى"
إنفوجراف | خسائر تكبدتها إسرائيل بسبب "طوفان الأقصى"
© Gulf 365