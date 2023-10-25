الخليج اليوم .. وصول شحنة المساعدات الإغاثية البحرينية المخصصة لغزة إلى مطار العريش (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصلت اليوم الثلاثاء، المساعدات الإنسانية الإغاثية البحرينية مطار العريش بمصر وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري استعداداً لدخولها إلى قطاع غزة ولتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشاد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحريني "بالتوجيهات السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة في إرسال شحنة المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة

إلى الأشقاء في غزة، وما حظيت به المؤسسة من دعم من قبل الحكومة بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشيدًا بقيادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب للعمل الانساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية".

وأكد أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن هذه الشحنة الأولى تحتوي على 40 طنا من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للشعب الفلسطيني الشقيق لمساعدتهم في الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة س تقوم بالعديد من المبادرات والجهود من أجل دعم ومساندة الأشقاء وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة، مؤكدا وقوف البحرين معهم في هذه المحنة الإنسانية ومساعدتهم في التخفيف من هذا المصاب الأليم.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي جميل الناظر عن شكره وتقديره إلى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على هذا الموقف الإنساني النبيل، مشيدا بتوجيهات الملك بتقديم العون والمساعدة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، الأمر غير المستغرب على جلالة ملك البحرين المعروف بدعم ومساندة الأشقاء والمنكوبين في مختلف الظروف.

مؤكدا أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي وصلت مساعداتها الإنسانية حيث تم العمل على التنسيق لإدخال المساعدات البحرينية إلى غزة وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني للمساهمة في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين بسبب الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب الدائرة في غزة.