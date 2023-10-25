الخليج اليوم .. إعلامي مصري ينفعل ويوجه رسالة بسبب محمد بن سلمان وموقفه من غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الإعلامي عمرو أديب "موقفه، بشكل واضح ومباشر"، مما يحدث الآن في غزة من كارثة إنسانية، وموقف السعودية ومشاعر مواطنيها، مطالبا بألا يزايد أحد على موقف الأمير محمد بن سلمان.

وقال أديب، تحت عنوان "الرأي الكامل"، في منشور كتبه عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: إليكم موقفي بشكل واضح ومباشر: أحترم جدًّا مشاعر كل إنسان حزين محطَّم مما يحدث الآن، فنحن في كارثه إنسانية..

وأضاف الإعلامي: ولكن بشكل واضح، لا أحد يزايد على موقف السعودية، لا أحد يزايد على جهود الأمير محمد بن سلمان؛ لا أحد يقلل من مشاعر المواطن السعودي.

وتابع عمرو أديب: السعودية موقفها من أول يوم أفضل كثيرًا من دول تعرفونها جيدًا، ولا أحتاج إلى ذكرها؛ لأني لا أرى أي مبرر أن نتشاجر في ما بيننا في هذا الوقت العصيب.

واستطرد عمرو أديب: بصراحة، أنا لا أحكم على الدول بقدر الشارات السوداء فيها؛ ولكن بفاعليتها وقدرتها على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي عملت عليه المملكة على مدى السنين وحتى ليلة أمس في مجلس الأمن.

ونوه أديب بأن "هذا هو قدر الكيانات الكبيرة المؤثرة، أما الكومبارس فلا يلقون أي هجوم أو حتى الذكر".

وقال الإعلامي: وبشكل مباشر دعوا كل دولة تمارس دورها بطريقتها، ودعوا كل شعب يعيش حياته بالطريقة التي يرضاها؛ لكن المهم سؤال واحد: هل تقوم بدورك في هذه المصيبة؟ هل تستخدم وزنك وضغطك لكي تساعد إخوتنا وأبناءنا؟

وأضاف عمرو أديب: السعودية لها تاريخ من المساندة، وستكشف الأيام أكثر وأكثر دورَ الأمير محمد بن سلمان، ودور المملكة في حماية هذه القضية.

وذكر عمرو أديب أنه "منذ اليوم الأول وعلى لسان ولى العهد أو وزير الخارجية السعودي المواقف واضحة لا تقبل التأويل".

وتابع أديب: لا تريد الذهاب إلى المملكة هذا شأنك ولكن كيف تعيش المملكة هذا شأنها.

وواصل الإعلامي دفاعه عن الأمير محمد بن سلمان، قائلا: محمد بن سلمان قابل واتصل بعشرات المسؤولين بشكل علني؛ ابتداء من بايدن وانتهاء بشخصيات أُممية مؤثرة. ولكن المملكة لا تعشق الألعاب النارية؛ أضواء بلا فاعلية، ولكن تريد المصلحة والإنجاز، وهذه هي شخصية محمد بن سلمان المعروفة، وهذه هي الطريقة السعودية على مدى السنين.

واختتم الإعلامي عمرو أديب منشوره، قائلا: واضح أنا مباشر أنا.