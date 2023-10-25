"أنصار الله": الفلسطينيون لن يكونوا وحدهم في المعركة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وقال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الدفاع والأمن التابعة للجماعة، اللواء الركن جلال الرويشان، وحسبما نقل عنه تلفزيون "المسيرة"، إن "الفلسطينيين لن يكونوا وحدهم في هذه المعركة".

وأضاف أن "محاولات العدوان [يقصد التحالف العربي] وأدواته في الداخل حرف أنظار الشعب اليمني عن فلسطين ستبوء بالفشل".

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، سليم المغلس، أن "اليمن حاضر للمواجهة على أكثر من جبهة"، مشيرًا إلى أن اليمن أثبت ذلك خلال الفترة الماضية".

23 أكتوبر, 15:53 GMT

والأحد الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله"، على لسان رئيس الحكومة التابعة للجماعة، عبد العزيز بن حبتور، إطلاق صواريخ وطائرات مُسيرة باتجاه إسرائيل، بالقول إن "الأمريكيين اعترضوا صواريخ ومسيّرات كانت متجهة نحو الأراضي المحتلة وأسقطوا جزءا منها والجزء الآخر استطاع الوصول إلى أهدافه"، مضيفًا: "أطلقنا الصواريخ كنوع من التضامن مع أهلنا في غزة".

وهدد رئيس الحكومة التابعة للجماعة في صنعاء، باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حال استمرار العمليات العسكرية لإسرائيل ضد قطاع غزة، بالقول: "إذا استمر الاعتداء على غزة فستتعرض السفن الصهيونية للضرب في البحر الأحمر".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن طاقم المدمرة "يو إس إس كارني" العاملة في شمال البحر الأحمر، اعترضت 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وعددًا من المُسيرات انطلقت من اليمن، مؤكدة أنها "لا تستطيع أن تحدد على وجه اليقين هدف الصواريخ لكن من المحتمل أن تكون موجهة نحو أهداف في إسرائيل".