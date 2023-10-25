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غوتيريش يعرب عن صدمته من تفسير تصريحاته بأنها مبرر لتصرفات "حماس"

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دبي - محمود عبدالرازق - الخليج 365. وقال غوتيريش للصحفيين: "لقد صدمت من التفسيرات الخاطئة لبعض تصريحاتي بالأمس في مجلس الأمن، وكأنها تبرر الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس، هذا غير صحيح، لقد كان العكس".

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ويوم أمس الثلاثاء، أدان الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى هجوم حماس على إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكنه قال إنه لم يحدث "من فراغ"، حيث أن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال منذ 56 عامًا.

من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن غوتيريش يجب أن يستقيل ما لم يعتذر على الفور عن تصريحاته.

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يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى".

يذكر أن آلاف الصواريخ كانت قد أُطلقت من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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