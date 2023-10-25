في اليوم الـ 19 للحرب.. إعلام: تطورات إيجابية بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر أجنبي يتوسط في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المختطفين لدى "حماس" في غزة، أن هناك تطورات إيجابية بشأن هذا الملف، وهو يخطو بخطى حثيثة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة إيلات الإسرائيلية، جنوبي البلاد.

ونشر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، أكد من خلالها سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة إيلات على البحر الأحمر، مؤكدا أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة داخل مدينة إيلات، وتم إخطار الجبهة الداخلية بسماع دوي صافرات الإنذار في المدينة.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد الماضي، أن "مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، استوعبت ما يزيد على 60 ألف مستوطن، فضلا عن أن عدد سكانها الأصليين الذين تخطوا الـ 50 ألفا، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى".

أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.