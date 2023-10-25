الخارجية السورية: إسرائيل تسعى لتوسيع رقعة الحرب من خلال استمرار عدوانها على سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية السورية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تعقيبا على الهجوم الجوي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء، على مطار حلب الدولي، إن "هذا العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة هذه الحرب المستمرة على المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما يسمى (إسرائيل الكبرى) والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

وأضافت: "تنفيذًا لسياساتها بتوسيع العدوان وارتكاب المجازر في فلسطين وخارجها، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جديدًا على الأراضي السورية وهو العدوان الرابع الذي تقوم به خلال الأيام العشرة الأخيرة".

وتابعت الخارجية السورية: "أصبح جلياً أن تعطش إسرائيل إلى مزيد من الدماء الفلسطينية والسورية لم ترتو حتى الآن على الرغم من قتلها الآلاف من أبناء فلسطين والعائلات البريئة من بينها ما لا يقل عن 2000 من الأطفال كما لم تشبع إسرائيل حتى الآن من تدمير منازل وأبنية الفلسطينيين على السكان المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية".

وقالت: "سردية الغرب الجماعي التي يكررها ليل نهار والتي تزعم فيها حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا تستند إلى أساس قانوني وتهدف فقط إلى تشجيع "إسرائيل على ممارسة مزيد من القتل ضد الفلسطينيين وتهجيرهم القسري من أرضهم".

وختمت الخارجية السورية بيانها، بالقول إن "سوريا حذرت إسرائيل مراراً من مغبة استمرارها في اعتداءاتها وتحملها هي وحلفاؤها في الغرب الجماعي مسؤولية تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتشدد على ضرورة مساءلة مرتكبيها وضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيانين منفصلين، في وقت سابق من اليوم، مقتل 8 جنود وإصابة 7 آخرين في اعتداء إسرائيلي جوي صاروخي على درعا فجر اليوم إضافة إلى اعتداء جوي إسرائيلي مماثل على مطار حلب الدولي بعد ظهر اليوم.