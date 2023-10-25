الجيش الإسرائيلي: دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الجيش في بيان عسكري له، مساء اليوم الأربعاء، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الواقعة على الحدود مع لبنان، وأنه تم رصد 4 عمليات إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، سقطت في مناطق مفتوحة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن "حزب الله"، اللبناني، مقتل 3 من عناصره جنوبي لبنان، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود.
أمس, 07:46 GMT
من جهتها، قالت قناة "المنار" اللبنانية، إن "العدو الصهيوني قصف أطراف بلدات مارون الراس وعيترون وبليدا جنوبي البلاد".
وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث يعلن "حزب الله" اللبناني يوميا مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
© Gulf 365إنفوجراف | خسائر تكبدتها إسرائيل بسبب "طوفان الأقصى"
إنفوجراف | خسائر تكبدتها إسرائيل بسبب "طوفان الأقصى"
© Gulf 365