شكرا لقرائتكم خبر عن ابتزاز أخلاقي وسياسي.. أبو الغيط ينتقد هجوم دولة الاحتلال على جوتيريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الهجوم الذي يتعرض له سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من جانب دوبة الاحتلال الإسرائيلي يعكس محاولة مكشوفة للإرهاب والابتزاز الأخلاقي والسياسي.

وأكد أبو الغيط بحسب بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، أن كلمة "جوتيريش" أمام جلسة مجلس الأمن التي خُصصت لمناقشة تطورات الوضع في غزة،" جاءت معبرة عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يُمثل ركيزة لعمل المؤسسة الأممية.

وشدد على أنه يتفق تماماً مع ما جاء فيها من أنه في لحظة حاسمة كهذه لا بد أن تكون المبادئ واضحة، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين وضمان عيشهم".

الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن الهجوم المخزي الذي يتعرض له "جوتيريش" يهدف إلى إسكات كل صوت يصدح بالحقيقة الساطعة التي عبر عنها في كلمته عندما أشار إلى أن "هجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الجاري لم يحدث من فراغ، إذ يعيش الشعب الفلسطيني في احتلال خانق منذ 56 عاماً وشهد أرضه تلتهمها المستوطنات رويداً رويداً".

ودعا الأمين العام للجامعة العربية، الجميع لمساندة سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مواجهة الهجوم الفاشي الذي يتعرض له من إسرائيل بغرض إسكات صوته وابتزازه.