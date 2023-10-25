شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. استشهاد 756 فلسطينيًا بينهم 344 طفلاً في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 756 فلسطينيا بينهم 344 طفلا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي العنيف على شارع الهوجا بجباليا شمال القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًا وإصابة عشرات من الفلسطينيين بجروح.

وذلك في سلسلة الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على مدينة رفح ومخيم المغازي.

الأمم المتحدة

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إن ما يقرب من 600 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة ويقيمون في 150 منشأة تابعة لها.