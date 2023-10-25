شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 30 فلسطينيًا، وأصيب 35 آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلين في منطقة شارع يافا بمدينة غزة.



وأفادت مصادر بقطاع غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين على الأقل المنزلين، بينما كان يكتظ بالمواطنين، خاصة النساء والأطفال، ما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.



واستُشهد 10 أشخاص، وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال، إثر قصف إسرائيلي من طائرة حربية، على منزل في حي الرمال بمدينة غزة، حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشفاء.



واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، منزلا في حي تل الهوى جنوب شرق مدينة غزة، وأدى إلى استشهاد 9 أشخاص أغلبيتهم نساء وأطفال.



واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء.



وفي مدينة خان يونس، استُشهد 6 مزارعين، بينما كانوا يعملون في أرضهم الزراعية وفي مزرعة للدواجن، إثر قصف استهدفهم في عبسان شرق المدينة.



وقصف الطيران الإسرائيلي الحربي منزلا مأهولا بالسكان في عبسان، ما أدى إلى استشهاد عدد من ساكنيه وجرح آخرين، تم نقل أعداد منهم إلى مستشفى ناصر، فيما ما زالت أعداد منهم تحت الركام.



وتضررت 57 مؤسسة صحية جراء العدوان الإسرائيلي الممتد منذ 19 يومًا، والذي أدى إلى استشهاد 73 فردا من الطواقم الطبية، وتدمير 25 مركبة إسعاف.

وتلقت المستشفيات في قطاع غزة نحو 1600 بلاغ، عن مواطنين مفقودين، ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم 900 طفل.