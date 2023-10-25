شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق: العدوان الجديد على سوريا يثبت سعى إسرائيل لتوسيع رقعة الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سوريا أن العدوان الإسرائيلي الجديد على الأراضي السورية؛ يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب المستمرة على المدنيين الأبرياء هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا هدف له إلا القضاء على أي جهد دولي لوضع حد لاحتلاله للأراضي العربية.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية إن إسرائيل "تتعطش لمزيد من الدماء الفلسطينية والسورية.. على الرغم من قتلها ما يزيد على 6500 من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم نحو 3000 طفل، كما لم تشبع إسرائيل حتى الآن من تدمير منازل الفلسطينيين والبنى التحتية في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية".



وأشار البيان إلى أن الهجمات المستمرة لعصابات المستوطنين على المسجد الأقصى؛ تظهر زيف الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية، التي كان هاجسها الأساسي دعم سياسة التوسع الإسرائيلية، وإفشالها لأي جهة لاستعادة حقوق الفلسطينيين في العودة وإقامة دولتهم المستقلة.



وذكر البيان أن "سردية الغرب الجماعي، التي يكررها ليل نهار ويزعم فيها حق إسرائيل في الدفاع عن النفس؛ لا تستند إلى أي أساس قانوني وتهدف فقط إلى تشجيع إسرائيل على ممارسة مزيد من القتل ضد الفلسطينيين وتهجيرهم القسري من أرضهم".