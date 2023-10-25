ولي عهد الكويت يصل إلى لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وصل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الثلاثاء، إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية بدعوة من الملك تشارلز الثالث.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، كان في مقدمة مستقبلي الشيخ مشعل، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة بدر محمد العوضي، والسفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، والملحق العسكري، وأعضاء بالسلك الدبلوماسي.



في الاستقبال: سفير الكويت بدر محمد العوضي (وسط) والملحق العسكري، وأعضاء بالسلك الدبلوماسي

وتأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مع دخول حرب إسرائيل وغزة أسبوعها الثالث.

وبحسب "كونا"، يرافق ولي العهد وفد رسمي يضم كلاً من وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، ووزراء آخرين.

وهذه الزيارة الرسمية هي الثانية من نوعها خلال شهرين؛ ففي أغسطس الماضي، زار الشيخ مشعل الأحمد العاصمة لندن، والتقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وسبق أن زار الشيخ مشعل الأحمد لندن مرتين منذ توليه ولاية العهد، ولكن للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، في أيلول (سبتمبر) 2022، ولحضور تتويج الملك تشارلز الثالث، في أيار (مايو) الماضي.

وكان ولي العهد الكويتي أجرى، في تموز (يوليو) الماضي، مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، جرى خلالها تأكيد ترسيخ العلاقات التاريخية وتضافر الجهود لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ودفع التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، والتشديد على ضرورة احترام حدود الدول وسيادتها على مياهها الإقليمية وعلاماتها الحدودية.