"طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينشر اسم أحد جنوده الذي قتل في اليوم الأول من حرب غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش نشر بيانا جديدا سمح من خلاله بنشر اسم جندي آخر قتل في اليوم الأول من الحرب التي أعلنتها حركة "حماس" في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو مجند من مستوطنة رحوفوت، ابن (36 عاما).

وأوضحت الإذاعة أن اسم الجندي الإسرائيلي الذي لم يعلن عنه من قبل، سقط في السابع من الشهر الجاري، وهو الرقيب أول زيف دادو، وهو ابن 36 عاما، من مستوطنة رحوفوت، وكان يشغل منصب رئيس عمال لوجستي في الكتيبة 51 في لواء جولاني.

في السياق نفسه، أفادت صحيفة أمريكية بأن إسرائيل وافقت على تأجيل العملية البرية في غزة حتى تتمكن الولايات المتحدة من نقل أنظمة دفاعها الجوي إلى المنطقة لحماية الجيش الأمريكي.

وقالت الصحيفة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين: "وافقت إسرائيل على تأجيل غزو قطاع غزة... ووافقت إسرائيل على طلب الولايات المتحدة بأن تقوم بنشر دفاعاتها الجوية لحماية الجيش الأمريكي في المنطقة قبل الغزو البري المتوقع لغزة".

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بنقل الأنظمة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى".

أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات