"طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينشر اسم أحد جنوده الذي قتل في اليوم الأول من حرب غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش نشر بيانا جديدا سمح من خلاله بنشر اسم جندي آخر قتل في اليوم الأول من الحرب التي أعلنتها حركة "حماس" في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو مجند من مستوطنة رحوفوت، ابن (36 عاما).
وأوضحت الإذاعة أن اسم الجندي الإسرائيلي الذي لم يعلن عنه من قبل، سقط في السابع من الشهر الجاري، وهو الرقيب أول زيف دادو، وهو ابن 36 عاما، من مستوطنة رحوفوت، وكان يشغل منصب رئيس عمال لوجستي في الكتيبة 51 في لواء جولاني.
وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بنقل الأنظمة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع.
أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.