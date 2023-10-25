الخليج اليوم .. اليمن: إعصار تيج يُخلّف خسائر كبيرة شرق محافظة حضرموت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

خلّف إعصار تيج المداري، خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة في المناطق الساحلية بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لمديرية قصيعر، إن الأمطار والسيول تسببت بانهيار جسر مرور السيارات والمركبات في منطقة "بشار" في الخط الدولي الذي يربط مدينة قصيعر بمدينة الريدة الشرقية شرق حضرموت.

وأضافت أن الامطار الغزيرة المتواصلة على مديرية الريدة وقصيعر شرق ساحل حضرموت نتيجة إعصار تيج، بتهدم جزئي للعشرات من البيوت في مختلف المدن والقرى والأرياف.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد غرقت عدد من السيارات والمركبات، وأضرار متعددة في البنى التحتية والنادي الرياضي والأراضي الزراعية والسدود، ونزوح عدد من الأسر إلى المدارس ومنازل أقاربهم، وخاشيم ومهينم والمنازح والحافة والريدة والعيق والحافة الهابطية بالريدة والمحجر والحدبه والحصون وحنضوات وعدنيت وكروشم الأشد تضررا من الأمطار والسيول حسب الأنباء الواصلة إلينا.

وكان الإعصار قد ضرب اليومين الماضيين محافظتي المهرة وسقطرى وخلف خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.