الخليج اليوم .. حدث فلكي تشهده اليمن والسعودية وعدد من البلدان العربية يوم السبت القادم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تشهد سماء عدد من البلدان العربية، يوم السبت المقبل 28 أكتوبر خسوفًا جزئيًا للقمر، للمرة الثانية خلال 2023.

وقال فلكيون ومراكز رصد إن يوم السبت القادم، سيشهد خسوفًا جزئيًا للقمر، في كل من السعودية والخليج ومصر والعراق وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبا وإفريقيا وآسيا، ومع ذلك، قد لا يكون مرئيًّا في عدد قليل من الولايات الأمريكية.

وفي اليمن، يقول الفلكي اليمني احمد الجوبي إنه من المتوقع أن يحدث خسوف جزئي للقمر يوم السبت 28 اكتوبر 2023م الساعة 11 ليلا و 14 دقيقة و 5 ثوان بتوقيت اليمن بنسبة 12% من القرص.

وفي السعودية، قالت صحيفة "سبق" إن سماء المملكة ستشهد الخسوف الأخير، هذا العام، وتتضمن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته حتى نهايته مدة تقدر بـ4 ساعات و25 دقيقة؛ بينما يستغرق الخسوف الجزئي الأول حتى الخسوف الجزئي الثاني مدة تقدر بساعة و17 دقيقة.

وسيكون الخسوف جزئيًّا، ويغطي ظل الأرض حوالى 12.2% من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه؛ بما في ذلك قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية والقارة القطبية الجنوبية والشمالية.

ويعد هذا هو الخسوف الثاني والأخير، هذا العام، إذ جاءت المرة الأولى يوم الجمعة 5 مايو، وكان خسوف (شبه ظلي).