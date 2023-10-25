شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بحي الصوانة في القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بحي الصوانة في القدس.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية فى غزة بالوقت الحالى، ورغم تناول صحيفة "يديعوت أحرنوت" عدد من الأخبار التى تشير إلى وجود خلافات واضحة فى الإدارة الإسرائيلية ومشاحنات مستمرة بين رئيس الحكومة بينامين نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تمنعه من القدرة على اتخاذ قرار الحرب، ولكن أرجعت الصحيفة سبب التأخير إلى منح الولايات المتحدة الوقت لإرسال أنظمة مضادة للصواريخ إلى المنطقة.

وعلى وجه التحديد، وفقا للصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون سابقون، إن إسرائيل وافقت على طلب أمريكي لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لحماية القوات الأمريكية في المنطقة قبل الغزو البري لغزة.