شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع كارثي.. "الأونروا" تعلن استشهاد 38 من موظفيها في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سقوط ثلاثة من موظفيها، اليوم، في القصف المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع عشر على التوالي.

وأفادت (الأونروا)، أن عدد ضحاياها ارتفع منذ بدء العدوان إلى 38 موظفاً وإصابة العشرات بجروح، لافتةً الانتباه إلى أن نفاذ الوقود سيدفعها لتقليص عملياتها الإنسانية، وفي بعض الحالات إيقافها.

الوضع الإنساني كارثي

أكدت أن الوضع الإنساني كارثي في القطاع، خاصة في مراكز الإيواء التي استوعبت ثلاثة أضعاف طاقتها من النازحين والمنكوبين الذين فقدوا منازلهم إثر القصف الإسرائيلي.

من جانبها وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاعاً خطيراً في الأمراض المعدية خاصة في صفوف الأطفال داخل مراكز الإيواء، بسبب نفاذ المياه والازدحام الشديد.

وأفادت أن مراكزها الصحية وثّقت إصابة نحو 3700 طفل بالأمراض الجلدية والمعدية في جميع مناطق قطاع غزة، محذرةً من خروج الوضع الصحي عن السيطرة وانتشار الأوبئة الخطيرة في حال استمرار انقطاع الكهرباء والمياه والأدوية.

ودعت إلى التدخل الدولي العاجل لإنقاذ الوضع الصحي المنهار بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.