شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت يبحث مع الملك تشارلز العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا، العلاقات التاريخية الطيبة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، مع التأكيد على مواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع الأصعدة والمجالات.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الملك تشارلز الثالث استقبل ولي عهد الكويت في قصر باكنغهام، وذلك بمناسبة تلبية الدعوة الرسمية الموجهة لولي العهد - ونقل الشيخ مشعل الأحمد الصباح للملك تشارلز تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كما تم دعوته لزيارة بلده الثاني دولة الكويت.



من جانبه عبر الملك تشارلز الثالث عن خالص شكره للشيخ مشعل الأحمد الصباح على تلبية الدعوة؛ مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.



تجدر الإشارة إلى أن ولي عهد الكويت يقوم حاليا والوفد المرافق له بزيارة رسمية لبريطانيا بدعوة رسمية من الملك تشارلز الثالث.