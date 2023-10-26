الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير موقع عسكري ونقطة مراقبة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، قبل وقت وجيز، عددا من الأهداف العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، خلال الهجوم، تم تدمير بنى تحتية بما في ذلك موقع عسكري ونقطة مراقبة تابعين لـ "حزب الله" اللبناني.

كما قال الجيش في بيان منفصل، إن طائرة من دون طيار تابعة له هاجمت خلية إرهابية حاولت إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في "موشاف دوفيف" في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وتابع: "علاوة على ذلك، تم تحديد خلية إرهابية في منطقة عرب العرامشة على الحدود اللبنانية، وهاجمت دبابات الجيش الإسرائيلي الخلية".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من ناحية و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من ناحية أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.