شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تعلن عدم قدرتها على إيصال المساعدات لشمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تزال غير قادرة على توزيع الوقود والإمدادات الصحية الأساسية على المستشفيات الكبرى شمال قطاع غزة بسبب الافتقار إلى الضمانات الأمنية.

وأكدت أنه ما لم يجر تسليم الوقود الحيوي والإمدادات الصحية الإضافية بشكل عاجل إلى غزة، فإن آلاف المرضى الضعفاء سيكونون معرضين لخطر الموت أو حدوث مضاعفات طبية مع توقف الخدمات الحيوية بسبب نقص الكهرباء.

الأوضاع في غزة

دعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية حتى يتسنى إيصال الإمدادات الصحية والوقود بأمان إلى جميع أنحاء قطاع غزة.