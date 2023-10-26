شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": هجوم الاحتلال على أمين الأمم المتحدة ابتزاز سياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات هجوم دولة الاحتلال "قوة الاحتلال غير الأخلاقي وغير القانوني"، على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عاداً ذلك ابتزازاً سياسياً سمارسه الاحتلال ضد منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام.

ونوهت المنظمة بخطاب الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدةً أنه ينسجم مع واجباته ومسؤولياته المتسقة مع القانون الدولي والإنساني، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها

العدوان على غزة

عبرت المنظمة عن تقديرها الكبير للأمين العام ولدور أجهزة الأمم المتحدة وجهودها الحثيثة على جميع المستويات لوضع حد لجرائم الحرب التي يقترفها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.