الخليج اليوم .. السعودية تحقق فائضا في الميزان التجاري للشهر الـ37 على التوالي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهرت بيانات رسمية أن الميزان التجاري السعودي حقق للشهر الـ37 على التوالي فائضا، وبلغ حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال شهر أغسطس الماضي، 163 مليار ريال (حوالي 43.46 مليار دولار).

وانخفضت الصادرات السلعية في أغسطس الماضي بنسبة 23.4 في المائة عن أغسطس 2022، حيث بلغت قيمتها 102.4 مليار ريال (نحو 27.30 مليار دولار) في أغسطس من العام الجاري، متراجعة عن 133.6 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الشهري للهيئة العامة للإحصاء، فإن سبب التراجع كان نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بواقع 28.9 مليار ريال أي بنسبة 27.1 في المائة، حيث بلغت قيمتها 77.9 مليار ريال (20.77 مليار دولار) في أغسطس 2023 مقابل 106.8 مليار ريال في أغسطس 2022.

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فيما سجلت الصادرات غير البترولية "تشمل إعادة التصدير" انخفاضا بنسبة 8.6 في المائة عن أغسطس 2022 الذي سجلت في 26.8 مليار ريال (حوالي 7.14 مليار دولار) مقابل 24.5 مليار ريال في أغسطس الماضي.

أما عن الواردات، فقد انخفضت في أغسطس 2023 بنسبة 3.6 في المائة أي بـ2.3 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 61.5 مليار ريال (16.4 مليار دولار) في أغسطس 2023.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)