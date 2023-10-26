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الصومال والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري،  مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال كارين جوهانسون، تعزيز التعاون والعلاقات بين الصومال والاتحاد الأوروبي.

وأعرب بري - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - عن شكره للاتحاد الأوروبي لدعمه الصومال في مجالات الأمن والاستقرار وتطوير الخدمات الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

بدورها، قالت السفيرة كارين إن الاتحاد الأوروبي سيلعب دورا مهما في برنامج تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من قبضة الميليشيات الإرهابية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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