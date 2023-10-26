شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال كارين جوهانسون، تعزيز التعاون والعلاقات بين الصومال والاتحاد الأوروبي.

وأعرب بري - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - عن شكره للاتحاد الأوروبي لدعمه الصومال في مجالات الأمن والاستقرار وتطوير الخدمات الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

بدورها، قالت السفيرة كارين إن الاتحاد الأوروبي سيلعب دورا مهما في برنامج تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من قبضة الميليشيات الإرهابية.