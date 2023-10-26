شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا على وشك إغلاق عملياتها في غزة.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلنت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أنها ستوقف عملياتها في غزة خلال ساعات، ما لم يُسمح بدخول الوقود على الفور.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وأضاف أن المخزون الغذائي في غزة ينفد، متوقعًا أن يستمر المخزون المتوفر في المتاجر لمدة 5 أيام فقط.

590 ألفًا في ملاجئ الأونروا

وأفاد المكتب الأممي بأن عدد النازحين داخليًا يُقدر بأكثر من 1.4 مليون شخص، بما في ذلك نحو 590 ألفًا في ملاجئ الأونروا، فيما يعاني 15% من النازحين إعاقات، كما أن الملاجئ غير مجهزة لتلبية احتياجاتهم.

ووفقًا للسلطات المحلية، فإن أكثر من 49% من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة دُمرت بالكامل أو تضررت.

الوضع الإنساني كارثي

أكدت الأونروا أن الوضع الإنساني كارثي في القطاع، خاصة في مراكز الإيواء التي استوعبت 3 أضعاف طاقتها من النازحين والمنكوبين الذين فقدوا منازلهم إثر القصف الإسرائيلي.

ووثّقت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاعاً خطيراً في الأمراض المعدية خاصة في صفوف الأطفال داخل مراكز الإيواء، بسبب نفاد المياه والازدحام الشديد.

وأفادت بأن مراكزها الصحية وثّقت إصابة نحو 3700 طفل بالأمراض الجلدية والمعدية في جميع مناطق قطاع غزة، محذرةً من خروج الوضع الصحي عن السيطرة وانتشار الأوبئة الخطيرة في حال استمرار انقطاع الكهرباء والمياه والأدوية.

ودعت إلى التدخل الدولي العاجل لإنقاذ الوضع الصحي المنهار بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.