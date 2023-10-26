شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولى وضمان حماية المدنيين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ضرورة وقف التدهور الخطير والمعاناة التي تنتجها الحرب على غزة، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين.

وأكد الوزيران - خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء - ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وذلك طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية.

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