شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف صاروخ لـ"مقاومة الإسلامية فى العراق" قاعدة للجيش الأمريكى شمال شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ما تسمى "المقاومة الاسلامية في العراق" أنها استهدفت قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في "مطار أبو حجر - خراب الجير" شمال شرق سوريا برشقة صاروخية.

وأفادت في بيان الأربعاء، أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر، وقالت وسائل إعلامية نقلا عن شهود عيان إن صافرات الإنذار دوت في في "مطار أبو حجر - خراب الجير" (مطار رميلان باشا) وهي قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من حقل الرميلان النفطي في شمال شرق سوريا.

وأشار المراسل إلى أن القاعدة الأمريكية قريبة من الحدود العراقية.

والثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط تعرضت لـ 13 هجوما في الأسبوع الماضي تم تنفيذها بطائرات بدون طيار وصواريخ.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية في البنتاغون الجنرال بات رايدر، إن القوات الأمريكية في العراق تعرضت للهجوم 10 مرات في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر، بينما تعرضت القوات في سوريا للهجوم 3 مرات خلال الفترة نفسها.

وفي وقت سابق أفاد البنتاغون بأن 20 جنديا أمريكيا أصيبوا إثر هجمات الطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.

وصرح مسؤولون في البنتاغون بأن جميع الهجمات على القوات الأمريكية تحمل بصمات إيران، على الرغم من عدم وجود دليل في الوقت الحالي.