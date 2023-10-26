شكرا لقرائتكم خبر عن حرب غزة تشعل معركة (الفيتو) في مجلس الأمن.. تفاصيل مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب في قطاع غزة، في حين فشل مشروع منافس صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات.

وسعى مشروع القرار الأمريكي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنات قصيرة للسماح بإدخال المساعدات، وصوّتت الإمارات بالرفض، بينما صوت 10 أعضاء لصالح مشروع القرار، وامتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت.

ثم صوّت المجلس على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوّتت روسيا والصين والإمارات والجابون فقط لصالح مشروع القرار، بينما امتنع 9 أعضاء عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا بالرفض.

ويحتاج القرار لكي يصدر من المجلس إلى 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويأتي هذا التصويت بعد فشل تصوتين في المجلس الأسبوع الماضي، فقد صوّت 5 أعضاء فقط لصالح مشروع قرار روسي في 16 أكتوبر الحاليّ، ثم استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي في 18 أكتوبر، حصل على 12 صوتا مؤيدًا.

مسودة أمريكية صادمة

وطرحت الولايات المتحدة يوم السبت مسودة مقترح صدم بعض الدبلوماسيين بالقول إن للكيان المحتل الحق في الدفاع عن نفسه، وخففت الولايات المتحدة بعد ذلك نبرة المسودة عمومًا متخلصة من هذه الإشارات المباشرة.

لكن روسيا قالت يوم الثلاثاء، إنه لا يمكنها تأييد خطة العمل الأمريكية وطرحت مقترحها الخاص.