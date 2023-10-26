شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: تفاقم الصراع الفلسطينى الإسرائيلى يؤثر على روسيا وعواقبه تمتد لأبعد من حدود الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موقف روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولتين مستقلتين ذات سيادة، منبها إلى أن تفاقم هذا الصراع؛ يؤثر أيضا على روسيا.

وقال بوتين - خلال اجتماعه مع ممثلي الطوائف الدينية في روسيا الأربعاء - إن بعض القوى تحاول جر الدول إلى الصراع بالشرق الأوسط، مضيفا "نرى محاولات من بعض القوى لإثارة مزيد من التصعيد، وجر أكبر عدد ممكن من الدول والشعوب الأخرى إلى الصراع، واستغلالها لمصالحها الأنانية، لإطلاق موجة حقيقية من الفوضى والكراهية المتبادلة ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أبعد من ذلك". ونبه بوتين - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم - إلى وجود كارثة إنسانية تحدث حاليا في المنطقة؛ ويجب وقف إراقة الدماء والعنف في المنطقة.

وأضاف أن "أي توسع للأزمة محفوف بعواقب وخيمة وخطيرة للغاية، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط؛ وإنما يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الشرق الأوسط".

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