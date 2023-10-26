شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وتونس يوقعان بروتوكول تعاون برلمانى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع كل من برلمان الجزائر وبرلمان تونس، الأربعاء بروتوكول تعاون، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما ذكر المجلس الشعبي الجزائري في بيان.

وأوضح المجلس الشعبي الجزائري - الذي يعد الغرفة الأولى من البرلمان - أن رئيسه إبراهيم بوغالى اتفق مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسى، إبراهيم بودربالة، وفقا للبروتوكول، على تبادل الوفود البرلمانية والوثائق والنصوص القانونية السارية في كلا البلدين، وكذلك تنظيم منتديات ودورات تدريبية ومحاضرات مشتركة، بالإضافة إلى عقد لقاءات منتظمة بين رئيسي المجلسين أو الوفود المشاركة في مختلف المحافل.

كما جرى الاتفاق، بموجب هذه الوثيقة، إلى تبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول كبريات القضايا على الساحة الدولية مع تشجيع مجموعتي الصداقة وتبادل الخبرات حول الممارسات المثلى في التسيير الإداري والتقني والمالي.