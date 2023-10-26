شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الخامسة من المساعدات الإنسانية تدخل غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت 20 شاحنة مساعدات إضافية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إذ سلم الهلال الأحمر المصري وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني الشاحنات في دفعة خامسة من المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك عقب وصول الشاحنات التى تحمل المساعدات من معبر العوجا الحدودي مع فلسطين المحتلة، بعد الانتهاء من عمليات التفتيش التى يجريها الاحتلال في المعبر الحدودي التجاري، ثم العودة مرة أخرى إلى المعبر من الجانب المصري تمهيدًا لدخولها إلى غزة.

وصرح أمني مصري مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن السلطات المصرية سلمت الدفعة الخامسة من المساعدات الإنسانية والطبية إلى الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني وفقًا للآلية المتبعة حاليًا في عملية دخول المساعدات.

ومن المنتظر إدخال 20 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية صباح اليوم الخميس وفقًا لنفس الإجراءات.

توقف أعمال الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أنها ستوقف عملياتها في غزة خلال ساعات، ما لم يُسمح بدخول الوقود على الفور.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وأضاف أن المخزون الغذائي في غزة ينفد، متوقعًا أن يستمر المخزون المتوفر في المتاجر لمدة 5 أيام فقط.