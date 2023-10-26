شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: مذابح غزة تمثل أبشع مظاهر الإبادة الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ممارسات الاحتلال الوحشية في قطاع غزة تمثل أبشع مظاهر الإبادة الجماعية.

وقالت الوزارة إن فظائع القتل الجماعي بالطائرات وبالأسلحة الحديثة المحرمة دوليًا، التي لا تبقي ولا تذر من البشر والحجر والشجر، في أبشع مظاهر الإبادة الجماعية.

وأضافت: أن الاحتلال يتعمد تدمير قطاع غزة بالكامل، وتحويله إلى أرض محروقة يصعب العيش والسكن فيه، وتعميق الكارثة الإنسانية، والنزوح القسري المفروض على المواطنين الفلسطينيين.

إلى جانب جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من استيلاء على الأراضي واقتحامات دموية واعتقالات، كل هذا يترجم سياسة إسرائيلية تقوم على وحدة العقوبات الجماعية على جميع الفلسطينيين.

حراك سياسي ودبلوماسي

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، أنها وسفارات وبعثات دولة فلسطين في العالم، تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي مع وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومكوناته المختلفة ووسائل الإعلام في الدول المضيفة، لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال الناتجة عن عدوانه المتواصل، وحربه المدمرة على قطاع غزة، لليوم التاسع عشر على التوالي.

وأضافت أنها تواصل العمل على مدار الساعة مع مكونات المجتمع الدولي لحل الصراع دون إبطاء، كمدخل وحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.