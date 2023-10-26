شكرا لقرائتكم خبر عن مساء الأربعاء.. استشهاد 40 فلسطينيًا في قصف وحشي على وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 40 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة مساء الأربعاء، في قصف للاحتلال استهدف منازل وبنايات سكنية في حي اليرموك بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طواقمها انتشلت 40 شهيدًا حتى الآن من تحت ركام منازل عدة، تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، في حي اليرموك بمدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وجود عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيم البريج وسط القطاع، وأن الأطقم الطبية تحاول الوصول إلى الشهداء والجرحى تحت أنقاض المنزلين.

مشيرة إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة تجاوز 7000 شهيد.

الوضع الإنساني كارثي

أكدت الأونروا أن الوضع الإنساني كارثي في القطاع، خاصة في مراكز الإيواء التي استوعبت 3 أضعاف طاقتها من النازحين والمنكوبين الذين فقدوا منازلهم إثر القصف الإسرائيلي.

ووثّقت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاعاً خطيراً في الأمراض المعدية خاصة في صفوف الأطفال داخل مراكز الإيواء، بسبب نفاد المياه والازدحام الشديد.

وأفادت بأن مراكزها الصحية وثّقت إصابة نحو 3700 طفل بالأمراض الجلدية والمعدية في جميع مناطق قطاع غزة، محذرةً من خروج الوضع الصحي عن السيطرة وانتشار الأوبئة الخطيرة في حال استمرار انقطاع الكهرباء والمياه والأدوية.

ودعت إلى التدخل الدولي العاجل لإنقاذ الوضع الصحي المنهار بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.