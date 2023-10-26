شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يصل بروكسل للمشاركة بقمة الاتحاد الأوروبي والدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الجمهورية الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود إلى العاصمة البلجيكية "بروكسل" للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي والدول النامية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الأربعاء، أن الرئيس الصومالي يلقي خطابًا متعدد الأوجه ينتاول فيه آخر المستجدات في البلاد، وجهود مكافحة الإرهاب، والحرب على الفساد، ومساعي تخفيف الديون المترتبة على الصومالن كما يعقد سلسلة اجتماعات على هامش القمة، مع نظرائه، لبحث أوجه التعاون في المجالات المختلفة.