بايدن ونتانياهو يبحثان جهود إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين فى غزة

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ناقشا الأربعاء "الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح" الأمريكيين الذين يعتقد أنهم محتجزون كرهائن فى غزة.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتانياهو أيضا "أهمية التركيز على ما بعد هذه الأزمة ليشمل مسارا لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. حسبما نقلت "سكاى نيوز"

كذلك استعرض الجانبان المناقشات الجارية لضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب الراغبين في مغادرة غزة في أقرب وقت ممكن.

وأكد بايدن مجددا أن لإسرائيل كل الحق والمسؤولية في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب، والقيام بذلك بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن حركة "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني أو تطلعاته المشروعة.

واتفق الجانبان على البقاء في مشاورات منتظمة سواء بشكل مباشر، أو من خلال فرق الأمن الوطنية الخاصة بكل منهما.