شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتوغل بريا فى شمال قطاع غزة ثم ينسحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أن قوات مشاة تابعة له توغلت فى شمال قطاع غزة وهاجمت أهدافا للفصائل الفلسطينية قبل أن تنسحب.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن هذا هو أكبر توغل منذ بدء الحرب.

وقال البيان إن التوغل تم "استعدادا لمراحل قتالية تالية"، في إشارة مُحتملة لغزو واسع النطاق طالما هدد به المسؤولون الإسرائيليون منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

وأضاف البيان العسكري أن "الجنود الإسرائيليين غادروا المنطقة منذ ذلك الحين وعادوا إلى الأراضي الإسرائيلية".