شكرا لقرائتكم خبر عن من القاهرة.. نائب اليونيسف يطالب باستمرار وصول المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، على دعوة المنظمة الأممية لهدنة إنسانية وتوفير الحماية للأطفال وفتح المعبر إلى غزة بشكل مستمر أمام حركة الإمدادات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة

وقال المسؤول الأممى، أنا موجود في القاهرة أمام هذه المساعدات التي قامت اليونيسف بتوفيرها لإدخالها إلى قطاع غزة قائلا يجب أن تكون المساعدات الإنسانية متاحة بشكل مستمر لسكان غزة، وهذا يشمل الماء والغذاء والمستلزمات الطبية والوقود الضروري لتشغيل المراكز الصحية ومحطات ضخ المياه ومحطات التحلية حتي يتمكن الأطفال وأسرهم من الحصول علي مياه نظيفة".

وأكد المسؤول الأممى، أيضا أهمية إخراج الجرحى من القطاع للحصول علي الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها، وحماية البنية التحتية المدنية التي يعتمد عليها السكان مثل المدارس وأماكن الايواء والمراكز الطبية.

ومن جانبها قالت رشا مرزوق المسؤولة في برنامج المياه بمنظمة يونيسيف مصر إن المنظمة أعدت عدة شاحنات تحمل المستلزمات الطبية بالإضافة لتوفير دورات المياه المتنقلة قائلة " نحن الآن في مكان تجميع حقائب اللوازم الصحية التي ترسلها منظمة اليونيسيف لمساعدة الأطفال المتضررين وأسرهم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري. إن أوضاع الأطفال وأسرهم مأسوية وهم بحاجة لمساعدتنا الآن".