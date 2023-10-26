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الرئيس المصري يوافق على الانضمام إلى الصيغة المعدلة للاتفاق الأفريقي للتعاون النووي

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن السيسي أصدر قرارا جمهوريا ينص على استمرارية عضوية مصر في الاتفاق دون الحاجة إلى تجديدها كل 5 سنوات.

وأضافت الصحيغة أنه تمت الموافقة على هذا القرار الجمهوري الجديد من قبل مجلسي النواب والوزراء المصريين، وتم نشره في الجريدة الرسمية لمصر في العدد رقم 255 لسنة 2023.

موظف بموقع الإنتاج بكولبينو حيث يتم عمل فراغات لوعاء المفاعل لوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية الضبعة. - الخليج 365 عربي, 1920, 22.09.2023

22 سبتمبر, 09:22 GMT

يشار إلى أن الاتفاق التعاوني الإقليمي الأفريقي يهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل في مجال استخدام الطاقة الذرية بين الدول الأعضاء، وتعظيم استغلال الموارد المتاحة بكفاءة أعلى، حيث يتعاون الأعضاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

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11 ديسمبر 2019, 12:00 GMT

وأوضح بوتين، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي قائلا: "يتم بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر قبل الموعد المحدد، وهذا هو مشروعنا الرائد في القارة الأفريقية، لكننا هنا لا نقتصر على مجرد بناء المحطة هنا، فبالتعاون مع المتخصصين المصريين وأصدقائنا من مصر، نقوم بإنشاء الصناعة بأكملها".

وأكد بوتين أن روسيا ستواصل تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية والتعاون مع الدول المهتمة بذلك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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