شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 24 فلسطينياً في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 24 فلسطينياً وأصيب العشرات، اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عنيف استهدف قطاع غزة براً وجواً وبحراً.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الشهداء 18 فلسطينياً من عائلة واحدة، معظمهم من الأطفال والنساء، استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

فيما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف استهدف منزلاً في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

كما تزامن مع قصف طائرات الاحتلال، قصف مدفعي عنيف طال كافة المناطق الشرقية لقطاع غزة، مخلفاً دماراً في منازل وممتلكات الفلسطينيين، إضافة إلى قصف بحري مستمر، طال مخيم الشاطئ ومدينة غزة.