الخليج اليوم .. لجنة الإغاثة في انتقالي المهرة تواصل تقديم المساعدات للمتضررين من اعصار "تيج"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

واصلت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، أمس الأربعاء، تقديم المساعدات للمتضررين من اعصار تيج.

حيث قامت بتقديم 1000 وجبة غذائية على مراكز إيواء النازحين المتضررين من السيول، في إطار الجهود المستمرة لهيئة الإغاثة والأعمال الانسانية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس، لتلبية الاحتياجات، وتوفير الدعم اللازم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وأكد مصعب حيمد نائب رئيس تنفيذية انتقالي المحافظة، حرص القيادة السياسية الجنوبية، بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، على تقديم الدعم اللازم للأسر النازحة وتوفير الخدمات الأساسية.