الخليج اليوم .. سفارة واشنطن في الكويت تعلن تقليص أنشطتها وتدعو الرعايا الأمريكيين للبقاء في حالة تأهب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في الكويت تنبيها أمنيا أكد التهديدات الواردة ضد القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت، ودعت الرعايا الأمريكيين للبقاء في حالة تأهب.

وذكرت السفارة في بيان أنها "على علم بالتهديدات التي وجهتها على وسائل التواصل الاجتماعي ألوية الوعد الحق ضد القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت".

وأضافت أنه "نتيجة لذلك تقلص سفارة الولايات المتحدة في الكويت نشاطها في القواعد العسكرية الأمريكية على الأحداث الأساسية والرسمية فقط، كما ننصح مواطني الولايات المتحدة بالبقاء في حالة تأهب".

والثلاثاء، أعلنت ألوية تدعى "الوعد الحق – أبناء الجزيرة العربية" أن القواعد الأمريكية في الكويت والإمارات أهدافا مشروعة لها.

وذكرت في بيان "بعد تمادي الكيان الصهيوني وداعميه في إبادة أهلنا بفلسطين الصمود، وما نشاهده اليوم من قتل وتشريد وتدمير بحق الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد، فإننا نؤكد أن لصبرنا حدود".

وأضافت "نبشر الشرفاء والغيارى من أمتنا بأننا نعد القواعد الأمريكية في الكويت والإمارات أهدافا مشروعة لنا ردا على جرائم الكيان الصهيوني وأمريكا وثأرا لشهداء فلسطين الحبيبة".

جدير بالذكر أنه تم استهداف قواعد للجيش الأمريكي في العراق وسوريا عدة مرات منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر.

وجاء إعلان "ألوية الحق" عقب مباحثات أمريكية عراقية بشأن الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف بالعراق، حيث قالت الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن بحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، الهجمات الأخيرة ودعا بغداد إلى ضمان سلامتهم.

وقالت الخارجية الأمريكية "رحب بلينكن بإدانة الحكومة العراقية للهجمات والتهديدات الأخيرة ضد الأفراد العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف في العراق.. دعا الوزير بلينكن رئيس الوزراء السوداني إلى محاكمة المسؤولين عن الهجمات والوفاء بالتزامات العراق بضمان الأمن في هذه المواقع".

وكان اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قد أعلن الاثنين عن توجه حكومي بتعقب العناصر التي نفذت هجمات على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أجنبية.

هذا، ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص بنيران المقاومة الفلسطينية، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.