الخليج اليوم .. تركيا تعزز الراوبط المالية مع السعودية باتفاقية جديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في إطار زيارته إلى السعودية، توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع المملكة للتعاون في المجالات المالية.

وقال شيمشك إنه أجرى "مباحثات مثمرة" مع المستثمرين في العاصمة السعودية الرياض على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأضاف الوزير التركي أنه وخلال لقائه بوزير المالية السعودي محمد الجدعان، وقع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المالية بين البلدين.

وأفاد بأن مذكرة التفاهم هذه تشمل التعاون حول إصلاحات في مجالات المالية العامة والضرائب، وتغير المناخ المرتبط بالسياسات المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسياسات المالية الوطنية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتحسين التنسيق والتعاون الدوليين.

كذلك أشار شيمشك إلى أنه التقى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وبحث معه فرص الاستثمار المحتملة بين البلدين.

وتعمل تركيا والسعودية على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وفي يوليو الماضي في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، وقعت أنقرة والرياض اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.