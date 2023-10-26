الخليج اليوم .. الرئيس الزُبيدي يوجه أجهزة الانتقالي بمساندة المحافظات المهددة بالإعصار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اطلع الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من محافظي سقطرى والمهرة وحضرموت على الاستعدادات لمواجهة الآثار المحتملة للإعصار "تيج".

وبحث مع المحافظين في اتصالات هاتفية اليوم الأحد، طبيعة التدابير الاحترازية قبيل اقتراب إعصار تيج من جزيرة سقطرى، موجها برفع حالة الجاهزية، وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، رسميا، وشعبيا، لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن الإعصار.

وكلف رؤساء الهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الثلاث، بتسخير الإمكانيات، للتعاون مع السلطات المحلية لدعم الجهود الاحترازية، وتنفيذ تدخلات عاجلة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.