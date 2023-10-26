شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرتا "يونيسف" منى زكى وحبيبة مرزوق تدعوان إلى دعم أطفال غزة وحمايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النجمة مني زكي سفيرة النوايا الحسنة بيونيسف مصر إلى حماية كل طفل، مؤكدة ضرورة أن تكون الوكالات الإنسانية مثل اليونيسف، قادرة على تقديم المساعدة بشكل آمن ويمكن التنبؤ به للأطفال والعائلات في غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها الآن.

وأكدت مني زكي علي دعم جهود اليونيسف الهادفة إلى مساعدة سكان غزة قائلة: "ونحن نتابع الأحداث المأساوية في غزة ونشعر بالقهر والظلم وتعاني قلوبنا الوجع فلو تخيلنا ما يحدث في غزة فلن يسعفنا الخيال لتصور ما يجري للأطفال في غزة من تدهور لأوضاعهم الصحية والنفسية والجسدية التي تسرق طفولتهم وحقهم في الحياة فالوضع في غزة متدهور وأبسط ما يمكن أن نقدمهم لهم هو التبرع من خلال منظمة اليونيسيف".

فيما قالت حبيبة مرزوق، لاعبة الجمباز الإيقاعي الأوليمبية وسفيرة المبادرة العالمية للأمم المتحدة في مصر (شباب بلد) إن أطفال غزة وأسرهم بحاجة ماسة الى الحماية والمساعدات الإنسانية العاجلة في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشونها.

وأضافت: "تخيل أن يمر عليك اليوم بدون الغذاء والمياه والكهرباء ولا مستشفى يمكن أن تلجأ إليه إذا مرضت ، هذا هو واقع أهل غزة، الذين يمرون كل يوم بظروف غير إنسانية، ويواجه الأطفال والنساء ظروفا لا يستوعبها العقل. وما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الأطفال هو أن نتبرع بمساعدتهم المادية وغيرها من خلال منظمة اليونيسيف".

ومن جانبها دعت منظمة اليونيسف إلى فتح كافة المعابر أمام حركة الإمدادات الإنسانية وعمال الإغاثة، والوصول الآمن والمستدام إلى المياه والغذاء والصحة، واحترام وحماية البنية التحتية المدنية، وحماية البعثة الطبية لمنع تفشي الأمراض وتقديم الرعاية للمرضى والجرحى.